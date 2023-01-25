Подільський районний суд Києва арештував банківські рахунки російської компанії, що виробляє чайну та кавову продукцію, а 52 млн грн, розміщені на них, передано на користь ЗСУ. Про це 25 січня повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, що виробник чаю, який працює на території України, належить резидентам Росії. Слідство досліджує, чи не причетна вона до фінансування збройної агресії Росії. За клопотанням окружної прокуратури банківські рахунки цих компаній заарештовано, а 52 млн грн, розміщені на них, передали на користь ЗСУ.

Прокуратура не вказує назву компанії, але згідно з реєстром судових рішень, йдеться про ТОВ «Орімі Україна», що змінила назву на «ТС Трейд». ТОВ «Орімі Україна» випускає каву та чай під торговельними марками Greenfield, TESS, «Принцеса Гіта», «Принцеса Канді», «Принцеса Нурі» та «Принцеса Ява», Jardin, Piazza del Caffe та «Жокей».

У грудні Антимонопольний комітет оштрафував компанію «Орімі Україна» на 80 млн грн. АМКУ з’ясував, що власниця компанії Вероніка Касьяненко, яка офіційно є громадянкою Великої Британії, є родичкою російського підприємця Сергія Касьяненка, який у Росії володіє однойменною компанією.