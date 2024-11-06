Правоохоронці вилучили вантаж на волинському кордоні у лютому 2023 року

Західне міжрегіонального теруправління АРМА продало арештований на волинському кордоні вантаж з умістом дорогоцінних металів. Товар придбали на електронних торгах за 3,7 млн грн. Про це повідомила 6 листопада Волинська обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, у лютому 2023 року на Волині викрили схему незаконного вивезення до країн Європейського Союзу кольорових металів. Тоді у двох вантажівках із причепами, які прямували через кордон, поліцейські виявили тонни брухту, оформленого як мідно-цинковий шлак, проте насправді відходи містили платину, золото, срібло тощо.

Згідно з ухвалою суду, у серпні 2023 року арештований вантаж передали Національному агентству України з питань розшуку активів, яке виставило два лоти на сайті електронних торгів Prozorro. Продажі:

змішану партію електричних та/або електронних відходів масою 45 502 кг, що зберігалися у місті Володимир. Початкова ціна – 1 803 927 грн;

змішану партію відходів у вигляді обпалених електронних плат, що містять у собі дорогоцінні метали вагою 22 950 кг. Партія зберігалася у Ратному, її стартова вартість становила 1 373 099 грн.

Єдиним учасником аукціону і переможцем двох лотів стало товариство з обмеженою відповідальністю «Вільний Дніпро», яке було зареєстроване у 2022 році в Мукачево. За даними YouControl, підприємство спеціалізується на оптовій торгівлі відходами та брухтом. Його власником є Віталій Полуєктов.

«Вантаж продали на електронних торгах за 3,7 млн грн – ці гроші будуть спрямовані на посилення обороноздатності держави. Зокрема, на закупівлю військових облігацій», – повідомили в АКМА.

Додамо, що після викриття схеми незаконного вивезення до країн ЄС кольорових металів, ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом зловживання на волинській митниці.