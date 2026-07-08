Аргентина – Єгипет – 3:2

На чемпіонаті світу з футболу відбулись завершальні поєдинки 1/8 фіналу. Аргентина у супервидовищному дійстві врятувалась з Єгиптом після 0:2, а Швейцарія на харакреті пройшла міцну Колумбію.

Чемпіонат світу-2026 з футболу, 1/8 фіналу

Аргентина – Єгипет – 3:2

Голи: Ромеро, 79, Мессі, 83, Фернандес, 90+2 – Ібрагім, 15, Зіко, 67

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Нереалізований пенальті: Мессі, 21

Швейцарія – Колумбія – 0:0 (4:3 після серії пенальті)

Божевільну дуель видали Аргентина та Єгипет. Вже на 15-й хвилині «фараони» шокували суперника влучним замиканням головою від Ібрагіма. В середині тайму чинні чемпіони світу отримали розкішну можливість зрівняти: Хассан збив суперника у власному штрафному і арбітр вказав на позначку. До м’яча підійшов Мессі і… не зумів переграти голкіпера єгиптян.

По перерві Зіко подвоїв перевагу африканців, але взяття воріт скасували через порушення правил в атаці. Форвард єгиптян не зупинився і забив вдруге – цього разу без претензій від арбітра. Скалонні відреагував замінами, які перевернули гру. Спочатку Ромеро головою замкнув навіс від Мессі, повернувши «альбіселесте» в гру. А згодом Ліонель реабілітувався за незабитий пенальті і зрівняв рахонок. А вже на 2-й компенсованій хвилині Фернандес зняв питання щодо переможця.

Варто зазначити, що Мессі знову переписав історію світового футболу. Ліонель став найкращим асистентом в історії Мундіалів, записавши до свого доробку 9-ту результативну передачу. Також він став першим футболістом в історії, який відзначився забитим м'ячем у 9-ти матчах та 6-ти поєдинках у плейоф чемпіонатів світу поспіль.

У ще одній зустрічі Швейцарія пройшла Колумбію. Основний і додатковий час завершились з нулями на табло і доля чвертьфіналіста вирішувалась у серії пенальті. Тут більше пощастило «хрестоносцям», які реалізували чотири свої спроби проти трьох у суперника.

Вихід до чвертьфіналу дозволив Швейцарії повторити свій найкращий результат на чемпіонатах світу вперше з 1954 року. Востаннє команда долала стадію 1/8 фіналу 72 роки тому. Після цього «Наті» п'ять разів виходили до 1/8 фіналу, але щоразу вилітали, зокрема у 2006 році поступившись збірній України саме у серії пенальті.