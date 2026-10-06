Дата-центр Омега Телеком повністю знищений атакою ворога

Київський дата-центр «Омега Телеком» припинив роботу після масованої російської атаки. Про це повідомила пресслужба компанії.

«Маємо констатувати факт: після масованої ворожої атаки київський дата-центр “Омега Телеком” припиняє свою роботу. Це складний момент для нас, але ми не зупиняємося!», – йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що продовжують відновляти канали зв’язку та доступ до мережі на резервних майданчиках.

Через російські удари вже зазнала пошкоджень низка дата-центрів в Україні. З 23 до 28 вересня під атаки потрапили щонайменше шість таких об’єктів, серед них MiroHost, Data Group, UTELS і «Павутина». Постраждала також інфраструктура «Київстару» та «Укртелекому». 1 жовтня київський дата-центр «Парковий» повністю припинив роботу після російських атак.

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Як писав ZAXID.NET у матеріалі про те, чи може Україна залишитися без інтернету, атаки на дата-центри загрожують роботі окремих сайтів, сервісів та мереж, однак не означають одночасного зникнення зв’язку в усій країні. CEO Luxnet Андрій Возний пояснив, що українські мережі децентралізовані: якщо один із маршрутів пошкоджено, трафік може йти іншим, за умови, що такий шлях доступний і витримує навантаження.

«Перебої будуть, це неминуче, але структура українських мереж доволі децентралізована, це свого роду хаотична павутина з гнучкою маршрутизацією», — зазначив фахівець. Водночас для окремих користувачів і компаній наслідки можуть бути тривалими. Відновлення роботи сервісів залежить від наявності резервних копій даних та готовності запустити їх на іншому майданчику.