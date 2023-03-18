Комісія Організації Об’єднаних Націй (ООН) повідомила, що атаки збройних сил Росії, зокрема, на драмтеатр у Маріуполі та залізничний вокзал у Краматорську мали невибірковий характер й таким чином Росія порушила міжнародне гуманітарне право. Про це свідчить доповідь Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні.

Зазначається, що комісія розслідувала обставини нападів, здійснених або ймовірно здійснених російськими військовими, та дійшла висновку, що більшість атак мали невибірковий характер.

Зокрема комісія проаналізувала атаки 16 березня 2022 року на міський драматичний театр у Маріуполі, атаку на вокзал у Краматорську 8 квітня 2022 року та атаку на торговий центр у Кременчуці 27 червня 2022 року.

Комісія ООН дійшла висновку, що цими атаками Росія порушила міжнародне гуманітарне право. Крім того, Комісія повідомила, що потребує проведення подальших розслідувань, зокрема облоги і бомбардування Маріуполя, щоб мати достатньо підстав для кваліфікації цих подій як злочинів проти людяності. Однак представники ООН не мають доступу до місць злочинів на території окупованої Донецької області, а натомість можуть лише спиратися на свідчення очевидців цих подій.

Нагадаємо, що 17 березня палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марію Львову-Бєлову, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини. Суд у Гаазі вважає, що вони несуть відповідальність за незаконне переміщення та депортацію населення, зокрема дітей, із окупованих територій України до Росії.