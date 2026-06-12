Диверсії послабили систему ППО Росії

Представники руху «АТЕШ» у п’ятницю, 12 червня, заявили про серію диверсій на об’єктах зв’язку в Бєлгородській області Росії.

За їхніми словами, у районі населених пунктів Беленихіно, Шахово та Плоти було знищено телекомунікаційне обладнання, яке забезпечувало роботу систем зв’язку та протиповітряної оборони. У русі стверджують, що ці вузли передавали дані про повітряну обстановку на низьких висотах, а їх виведення з ладу могло вплинути на швидкість виявлення повітряних цілей.

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Також «АТЕШ» заявив, що проведені дії нібито послабили систему ППО на цьому напрямку і «відкрили додаткові можливості» для руху повітряних засобів у бік Москви.

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Місця проведених диверсій

Окремо представники руху назвали ці операції символічним «подарунком» до дня Росії.

Нагадаємо, партизанський рух «АТЕШ» у неділю, 7 червня, повідомив про проведення чергової диверсійної операції в тилу Росії. Цього разубуло знищено дизель-електричний залізничний поворотний кран EDK-300 – рідкісний екземпляр відновлювальної техніки російської залізниці у Воронежі.