«АТЕШ» провів диверсії в Бєлгородській області, які вплинули на ППО у напрямку Москви
Диверсії провели на об’єктах зв’язку в трьох населених пунктах Бєлгородській області
Представники руху «АТЕШ» у п’ятницю, 12 червня, заявили про серію диверсій на об’єктах зв’язку в Бєлгородській області Росії.
За їхніми словами, у районі населених пунктів Беленихіно, Шахово та Плоти було знищено телекомунікаційне обладнання, яке забезпечувало роботу систем зв’язку та протиповітряної оборони. У русі стверджують, що ці вузли передавали дані про повітряну обстановку на низьких висотах, а їх виведення з ладу могло вплинути на швидкість виявлення повітряних цілей.
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Також «АТЕШ» заявив, що проведені дії нібито послабили систему ППО на цьому напрямку і «відкрили додаткові можливості» для руху повітряних засобів у бік Москви.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Місця проведених диверсій
Окремо представники руху назвали ці операції символічним «подарунком» до дня Росії.
Нагадаємо, партизанський рух «АТЕШ» у неділю, 7 червня, повідомив про проведення чергової диверсійної операції в тилу Росії. Цього разубуло знищено дизель-електричний залізничний поворотний кран EDK-300 – рідкісний екземпляр відновлювальної техніки російської залізниці у Воронежі.