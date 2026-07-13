Шептицький професійний коледж енергетики та технологій

Внутрішній аудит виявив низку фінансових порушень у Шептицькому професійному коледжі енергетики та технологій. Серед них – непрозоре преміювання працівників, відсутність документів щодо нарахування стипендій та академічних відпусток, а також уникнення справедливих торгів під час закупівель. Про результати аудиту повідомили, у понеділок, 13 липня на засіданні депутатської комісії з питань освіти Львівської обласної ради.

Перевірку призначили після того, як обов'язки директорки коледжу почала виконувати головна бухгалтерка закладу Ольга Запісоцька, яка не має педагогічної освіти. Це рішення викликало критику колективу та студентів. Працівники коледжу заявляли про фінансові махінації Ольги Запісоцької та зверталися зі скаргами до обласної ради.

За словами аудиторки Лесі Томаневич, під час перевірки вона не отримала всіх необхідних документів.

«Куди йдуть гроші, ми не побачили. Або керівництво це приховало, або ведення документів здійснювалося на неналежному рівні», – зазначила аудиторка під час засідання.

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Аудит встановив значну диспропорцію у виплаті зарплат адміністративному персоналу. Зокрема, лише вісім працівників адміністрації коледжу отримували 27% усього фонду оплати праці. Середня зарплата цих працівників становила близько 61 тис. грн на місяць.

Окрему увагу аудиторка звернула на оплату бухгалтерці. За даними перевірки, в окремі місяці головній бухгалтерці нараховували понад 130 тис. грн та 170 тис. грн, тоді як більшість інших працівників коледжу отримували в середньому 18–20 тис. грн.

Перевірка також виявила порушення у нарахуванні стипендій та матеріальної допомоги студентам. Аудиторка заявила, що не отримала повного пакету документів, необхідного для перевірки законності цих виплат. Зокрема, у коледжі не надали наказу про створення стипендіальної комісії та протоколів її засідань, засідання комісії фактично не проводилися, а виплати здійснювалися «в ручному режимі».

«Ми побачили, що прозорості, чіткості та бухгалтерської дисципліни не забезпечено. Деякі студенти отримували різні хаотичні виплати», – повідомили аудитори.

Ще одним порушенням стала відсутність документів щодо академічних відпусток студентів. За інформацією керівництва коледжу, зараз в академвідпустках перебувають 66 студентів, однак наказів про їх надання аудиторам не надали. Через це перевірка не може підтвердити законність виплат студентам, які перебувають у таких відпустках.

Крім цього, аудиторка заявила про ознаки порушень законодавства у сфері публічних закупівель: у коледжі відбувалося штучне дроблення закупівель, щоб уникнути проведення відкритих торгів. За даними аудиту, у 2024–2026 роках із одним підприємцем, який є майстром у коледжі, уклали прямі договори на суму понад 1,8 млн грн. Йдеться про Сергія Синила. За словами депутата Львівської облради від Української галицької партії Назарія Островського, Синило збирав зі студентів гроші, які ті отримали у вигляді премії. Гроші збирали на дообладнання майстерні в коледжі.

Також перевірка виявила, що коледж закуповував значні обсяги медичних препаратів, хоча у закладі немає ані медичного пункту, ані медичної сестри.

Після оприлюднення результатів аудиту деякі депутати Львівської облради розкритикували відсутність чіткого плану дій з боку керівництва Львівської ОВА.

Назарій Островський заявив, що йому соромно перед коледжем через ситуацію, яка склалася навколо навчального закладу. Він також зазначив, що не розуміє, як Ольга Запісоцька стала виконувачкою обов'язків директорки, якщо раніше програла конкурс на цю посаду.

Натомість заступник голови Львівської ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Кулепін не представив конкретного плану подальших дій. Він лише запропонував дати виконувачці обов'язків директорки два тижні, щоб вона усунула виявлені порушення та прозвітувала про це.

Заступниця голови депутатської комісії з питань освіти Парасковія Дворянин заявила, що оприлюднених під час аудиту фактів уже достатньо, аби ними зацікавилися правоохоронні органи.

«Має бути верховенство влади, а не верховенство дзвінка», – зазначила вона і згодом звернулася до Олександра Кулепіна: «Де влада, Олександре Сергійовичу?»

На її запитання посадовець не відповів.

Парасковія Дворянин також запропонувала, щоб Львівська ОВА протягом тижня надала депутатам чіткий план дій щодо ситуації в коледжі. Цю пропозицію підтримали й інші члени комісії.

Нагадаємо, конкурс на посаду директора Шептицького професійного коледжу енергетики та технологій відбувся 18 та 20 червня. За крісло керівника змагалися головна бухгалтерка закладу Ольга Запісоцька та директорка Угнівського аграрно-будівельного ліцею Любов Осміловська. Переможця визначити не вдалося: Запісоцька отримала чотири голоси членів конкурсної комісії, Осміловська – жодного, тож конкурс визнали таким, що не відбувся.

Кандидатура Ольги Запісоцької ще до голосування викликала дискусії. Вона працює головною бухгалтеркою коледжу, однак не має педагогічної освіти та досвіду у педагогіці. Згодом стало відомо, що у 2024 році в окремі місяці зарплата Запісоцької перевищувала 100 тис. грн. Крім цього, одна з працівниць коледжу звинуватила бухгалтерку у махінаціях із нарахуванням зарплат. Запісоцька всі звинувачення відкинула, заявивши, що діє виключно в межах законодавства.