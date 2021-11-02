Air Ocean планує літати зі Львова у Київ, Дніпро і Харків

Авіакомпанія Air Ocean Airlines отримала права на експлуатацію п’яти внутрішніх повітряних ліній, а також однієї міжнародної. Про це повідомляє lowcost.ua.

Так, зі Львова компанія має дозволи на регулярні рейси у Київ, Дніпро та Харків, а з Києва – у Чернівці і Запоріжжя. Також з Києва будуть здійснювати рейси в Амман (столиця Йорданії).

Дозвіл на внутрішні рейси надано з 10 листопада на необмежений термін із визначенням необмеженої частоти виконання рейсів, а в Амман – з 21 листопада, також на необмежений термін.

Зазначимо, що отримання прав на експлуатацію повітряних ліній не означає, що авіакомпанія точно літатиме за цим напрямком. Сайт компанії досі не працює, тож ані розклад, ані частота польотів наразі невідомі.

Як інформував ZAXID.NET, авіакомпанія Air Ocean Airlines у суботу, 30 жовтня, виконала свій перший рейс із Києва у Миколаїв. Це перша авіакомпанія, що використовуватиме літаки української розробки АН-148. Наразі у флоті Air Ocean Airlines є два таких літаки, щоправда, вони виготовлені на заводі у російському Воронежі і експлуатувались в Росії авіакомпанією «Ангара». У ДП «Антонов» повідомили, що увесь спектр обслуговування літаків виконуватиметься в Україні силами українських підприємств.