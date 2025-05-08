Механік Матвій Умрихін та пілот В’ячеслав Тіхонов

14-річний авіамоделіст з Жовкви переміг на етапі Кубка світу з авіамодельного спорту у категорії «повітряний бій» (F2D). Матвій Умрихін як механік разом з пілотом В’ячеславом Тіхоновим з Житомира посіли 1 місце. Участь у змаганнях взяли 70 спортсменів з 17 країн світу, повідомляє ЛОВА.

Екіпаж з України виборов 1 місце. Друге місце посіла команда з Латвії, а третє – з Чехії. Четверте місце посів ще один українець – Сергій Мар’яш.

«Авіамодельний спорт дуже видовищний та багатогранний. Адже це не лише вміння керувати літальним пристроєм, а й конструювання та виготовлення його перед змаганнями. До повномасштабної війни ми неодноразово приймали на Жовківщині змагання авіамоделістів світого масштабу. Вірю, що відновимо цю традицію», – зазначив керівник департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОДА Роман Хімʼяк.

Україна посіла перше місце на Кубку світу з авіамоделювання (фото ЛОВА)

Етап Кубка світу з авіамодельного спорту у категорії «повітряний бій» (F2D) відбувся в місті Світави (Чехія).

Мама спортсмена Вікторія Кирилюк розповіла ZAXID.NET, що Матвій бере участь у змаганнях і як пілот, і як механік екіпажу. В умовах війни українські авіамоделісти не мають змоги тренуватися в Україні.

До слова, батько Матвія Андрій Умрихін теж з дитинства займається авіамодельним спортом, неодноразово вигравав у міжнародних змаганнях.