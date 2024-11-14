Австрійська енергетична компанія OMV виграла багатомільйонний арбітражний процес проти російської компанії «Газпром Експорт» щодо припинення постачань російського газу до Німеччини у вересні 2022 році. Про це повідомило видання Liga.net в четвер, 14 листопада.

«OMV прийняла рішення про відшкодування присуджених збитків у розмірі 230 млн євро плюс відсотки та витрати, що позитивно вплине на збалансування відповідних фінансових втрат, понесених у 2022 році. Компанія вживає необхідних подальших заходів для негайного виконання арбітражного рішення», – ідеться на сайті австрійської енергокомпанії.

Водночас в OMV допустили погіршення договірних відносин за австрійським контрактом постачання OGMT з «Газпром експортом», включаючи можливу зупинку постачання газу.

Утім, компанія стверджує, що готова до перебоїв. Вона диверсифікувала джерела постачання газу з Норвегії, а також отримує додаткові поставки зрідженого газу. Окрім того, газові сховища OMV в Австрії наразі заповнені на понад 90%.

OMV підтверджує здатність забезпечити всі контрактні обсяги газу своїм клієнтам у разі можливих перебоїв у поставках з боку «Газпром експорту».

Потенційні втрати у постачанні австрійська сторона оцінює приблизно у 5 ТВт-год на місяць, це приблизно 6 млрд м3 на рік.

Нагадаємо, у серпні 2022 року Росія повністю зупинила прокачування природного газу до Німеччини газопроводом «Північний потік». У такий спосіб країна-агресорка намагалась шантажувати Європу цінами на газ.

У вересні 2022 року на трасі газопроводів «Північний потік» сталися вибухи, що призвели до витоку газу. Загалом на газопроводі «Північний потік» виявили чотири пробоїни. Унаслідок аварій три з чотирьох ниток трубопроводу стали непридатними для експлуатації.

У 2018 році австрійська держкомпанія OMV продовжила довгостроковий контракт із «Газпромом» терміном до 2040 року. На момент повномасштабного вторгнення в Україну Австрія купляла в Росії 79% свого природного газу. У квітні 2024 року країна імпортувала 81% природного газу з Російської Федерації, а у березні – 93%.