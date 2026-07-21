Ільхам Ілієав заявив, що РФ та Німеччина провели у Баку секретну зустріч

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що у липні колишні високопосадовці Німеччини провели у Баку таємну зустріч із соратниками Владіміра Путіна, під час якої, ймовірно, обговорювали російсько-українську війну. Про це Ільхам Алієв заявив у вівторок, 21 липня, під час пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, повідомив Bloomberg.

За словами Ільхама Алієва, зустріч представників Німеччини та Росії відбулася у столиці Азербайджану Баку 12–14 липня. Про це, за його словами, свідчать дані про польоти літаків. Він також зазначив, що його не повідомляли про намір організувати таку зустріч, тому він не ознайомлений зі змістом переговорів і не може їх коментувати.

«Нашу територію було використано для такої зустрічі без нашого відома. Я не можу коментувати деталі, оскільки ми не були присутні на зустрічі. Однак дані про польоти дозволяють мені стверджувати, що таємна зустріч у Баку відбулася», – сказав Ільхам Алієв.

За даними ЗМІ, до неофіційної німецької делегації входили колишній керівник апарату ексканцлерки Ангели Меркель Рональд Пофалла та колишній прем'єр-міністр землі Бранденбург Маттіас Платцек. Вони зустрілися у Баку з кількома соратниками Владіміра Путіна, серед яких були голова Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Валєрій Фадєєв та колишній віцепрем'єр-міністр Росії Віктор Зубков, який нині очолює раду директорів державного «Газпрому».

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Ільхам Алієв зазначив, що якщо зустріч стосувалася завершення війни проти України, то Азербайджан може «це лише вітати». Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що офіційний Берлін не брав участі у цих перемовинах та не знає деталей.

«Мені не відомо про жодну таку зустріч», – сказав Фрідріх Мерц журналістам.

Нагадаємо, 9 травня Владімір Путін заявив, що перемовником між Росією та Європою має бути лідер, який «не наговорив якоїсь гидоти» про Росію. Найкращою кандидатурою він назвав колишнього канцлера Герхарда Шредера.

Наступного дня стало відомо, німецький уряд відхилив пропозицію Путіна щодо залучення Герхарда Шредера до перемовин як посередника між Росією та Євросоюзом. Берлін заявив, що вважає цю пропозицію «фіктивною» й такою, що має на меті розколоти західний альянс. Формат запропонованих російським диктатором переговорів назвали непереконливим, оскільки він не змінив своїх вимог.

17 червня Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомив, що радник президента Європейської ради Антоніу Кошти двічі звʼязувався з наближеним до Владіміра Путіна російським чиновником. Метою контактів було залучення російського диктатора до переговорів щодо завершення війни проти України.

19 червня стало відомо, що Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Емманюель Макрон під час саміту лідерів Євросоюзу у Брюсселі розкритикували президента Європейської ради за спроби налагодити контакт з російським диктатором Владіміром Путіним. Мерц та Макрон вважали, що наразі недоцільно проводити переговори з Путіним, а коли цей момент настане, то ініціативу мають взяти на себе Франція, Німеччина та Велика Британія.