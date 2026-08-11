Страви із баклажан і смачні, і корисні

Одними з найпопулярніших сезонних овочів серпня є баклажани. Їх зараз багато у магазинах, на базарах, дозріли вони вже й на городах і дачах. Тож страви, приготовані з них, не лише смачні, а й дуже корисні. Вони багаті на вітаміни, мікроелементи, антиоксиданти, клітковину тощо.

Фізіологиня, консультантка зі здорового харчування, авторка книжки «Що і скільки їсти» Ольга Дорош каже, що баклажани годяться не лише для приготування ікри. Вони є хорошим вибором для людей, які дбають про здоров’я серця, стежать за рівнем цукру в крові, прагнуть схуднути, хочуть знизити рівень холестерину тощо.

«Баклажан – один із тих продуктів, які ми часто недооцінюємо. Він може бути головним героєм бабаганушу, грузинського бадріджані, рататую або звичайної домашньої ікри. А ще це той випадок, коли продукт із досить скромною калорійністю може дати страві дуже насичену текстуру і смак», – каже Ольга Дорош.

Чим корисні баклажани?

За словами експертки, більшість поживних речовин у баклажанах містяться в шкірці. Вони є добрим джерелом клітковини, а також містять калій, марганець, фосфор і незначні кількості вітамінів С та В6, В9.

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У 100 г сирого баклажана міститься: 26 ккал, 5,4 г вуглеводів, 2,4 г клітковини, 0,85 г білка.

«Та найцікавіше в баклажані інше – його поліфеноли та пігменти. Саме вони надають баклажану такого насиченого кольору і мають антиоксидантні властивості, які допомагають захищати клітини від пошкодження», – каже Ольга Дорош.

Баклажани містять хлорогенову кислоту, яка допомагає захищати клітини від окисного стресу та може позитивно впливати на обмін глюкози.

Є лабораторні та експериментальні дані щодо антиоксидантних і потенційних кардіометаболічних ефектів його поліфенолів, але це не означає, що звичайна порція баклажан лікує гіпертонію.

Баклажан містить клітковину, а вона допомагає сповільнювати травлення та всмоктування поживних речовин. Тому овочі загалом є хорошою частиною раціону для людей, які хочуть підтримувати здоровий рівень глюкози.

Та баклажан запечений з невеликою кількістю олії, і баклажан обсмажений у великій кількості олії – це з погляду енергетичної цінності дві дуже різні страви, каже експертка зі здорового харчування. І це слід враховувати при приготуванні страв із баклажанами.

Чи потрібно перед приготуванням солити баклажани ?

Раніше баклажани перед приготування солили і залишали на деякий час, щоб вони пустили сік, а тоді промивали, аби позбутися гіркоти. Нині, за словами Ольги Дорош, це не обовʼязково робити, бо сучасні сорти набагато менш гіркі.

Чи варто боятися соланіну?

Консультантка зі здорового харчування розвіює міф, який час від часу гуляє соцмережами, мовляв, баклажани місять соланін, і тому їх вживати не бажано.

«Баклажани справді містять глікоалкалоїди, зокрема соласонін і соламаргін. У дуже високих концентраціях глікоалкалоїди можуть бути токсичними. Але це аж ніяк не означає, що звичайна порція стиглого баклажана є небезпечною. Дослідження показують, що концентрація цих сполук залежить від сорту та стадії розвитку плода. Тож не треба боятися баклажан через соланін», – каже Ольга Дорош.

З якого віку баклажани можна давати дітям?

Ольга Дорош твердить, що у меню дітей баклажани можна включати приблизно з 6 місяців, коли дитина готова до прикорму.

«Баклажан не є поширеним алергеном, тому немає рекомендації спеціально відкладати його введення. Але для маленької дитини є набагато важливіше питання – не алергія, а текстура», – каже експертка.

Сирий або недостатньо приготовлений баклажан може бути твердим і слизьким, тому для немовлят його слід готувати до м'якості.

Кому баклажани можуть не підійти?

Для більшості людей баклажани – звичайний і безпечний продукт. Вони не належать до основних харчових алергенів. Алергія на нього описана, але трапляється рідко.

Баклажан належить до пасльонових, як помідор, перець і картопля. У людей із певними алергіями на рослинні продукти можливі перехресні реакції, але це індивідуальна історія, а не властивість усіх баклажанів.