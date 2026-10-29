Солодку картоплю можуть їсти і дорослі, і діти

До переліку продуктів, які обирають для здорового харчування, часто включають батат (солодку картоплю). Цей коренеплід буває різних кольорів, а придбати його можна в магазинах і на ринках. Його охоче їдять і дорослі, і діти.

Фізіологиня, консультантка зі здорового харчування, авторка книжки «Що і скільки їсти» Ольга Дорош каже, що батат легко включити у сімейний раціон, бо його можуть їсти навіть маленькі діти. Він допомагає підтримувати здоров’я кишківника та імунітет, забезпечує організм енергією тощо. Експертка розповідає, на які поживні речовини багатий цей коренеплід, як часто його варто споживати та скільки цього овоча можна з’їсти за раз.

За словами Ольги Дорош, 150 г запеченої солодкої картоплі містять:

133 ккал;

27 г вуглеводів;

6 г харчових волокон;

2,7 г білків;

0,3 г жирів.

На які поживні речовини багатий батат

Складні вуглеводи. «Вони довше розщеплюються і дають триваліше відчуття насичення та стабільніший рівень глюкози в крові. У порції 150 г є 27 г вуглеводів. Для дорослої здорової людини важливо зʼїдати мінімум 130 г вуглеводів із продуктів щодня», – каже Ольга Дорош.

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Клітковина. Вона запобігає закрепам, допомагає роботі кишківника, сприяє нормалізації рівнів глюкози та холестерину у крові, підтримує здоровий кишковий мікробіом.

Калій. Цей мінерал підтримує роботу серця, нервову систему та водний баланс в організмі.

Цинк. Він вкрай важливий для імунітету та загоєння тканин.

Вітамін А (бета-каротин). Цей вітамін необхідний для зору, шкіри та імунної системи.

Вітаміни B6, C, Е, K. Вони підтримують метаболізм, кровотворення, захищають від запалень і допомагають крові згортатися.

«Батат також містить поліфеноли, терпеноїди, сапоніни та глікозиди, тобто біологічно активні сполуки. Простими словами, ці речовини діють як антиоксидантний захист для організму», – каже Ольга Дорош.

Поліфеноли й терпеноїди зменшують запалення, підтримують імунітет і захищають клітини від старіння.

Сапоніни та стероли сприяють здоровому рівню холестерину та добре впливають на серце.

Глікозиди та алкалоїди допомагають організму боротися з мікробами, підтримують роботу мозку й нервової системи.

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Як часто можна їсти батат?

Консультантка зі здорового харчування каже, що немає універсальної рекомендації щодо кількості споживання, але солодку картоплю сміливо можна включати у раціон 2–4 рази на тиждень. Вона підійде для всієї родини, бо її можуть їсти навіть діти з 6 місяців, якщо вони готові до прикорму.

«Цей коренеплід для малюків має свої переваги, з нього легко робити пюре. Також батат має природну солодкість, що подобається дітям, містить багато поживних речовин, добре переноситься, не є поширеним алергеном», – каже експертка.

Скільки солодкої картоплі можна з’їсти за раз?

За словами консультантки зі здорового харчування, порція батату має вміщатися на розкритій долоні або займати чверть тарілки, діаметр якої відповідає довжині долоні з випрямленими пальцями. Для дорослих це орієнтовно 150–200 г готового продукту, а для дітей варто орієнтуватися на розмір їхньої долоньки.

Готувати батат доволі просто. Його можна варити, робити з нього пюре, запікати, готувати на парі, додавати в супи, десерти.

І хоч батат не є поширеним алергеном, Ольга Дорош каже, що людям, які мають алергію й індивідуальну харчову непереносимість, краще від нього відмовитися.