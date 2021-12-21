Стрийський міськрайонний суд Львівщини визнав винним у порушенні карантину невакцинованого водія міжміського автобуса та оштрафував на 17 тис. грн. Василь Павкович у суді сказав, що підміняв свого хворого на ковід сина.

Як вказано у постанові суду, 29 жовтня Василь Павкович керував автобусом IVECO та перевозив пасажирів за маршрутом «Стрий – Долина». У селі Миртюки біля Стрия автобус зупинила поліція та виявила, що водій не має сертифіката про вакцинацію та ліцензії на пасажирські перевезення. Василь Павкович не заперечував, що справді немає ліцензії, та сказав поліцейським, що підміняє на роботі свого сина, який потрапив до лікарні.

У суді водій уточнив, що вийшов на роботу замість свого сина, оскільки той перебував у лікарні з коронавірусом. Також Василь Павкович заявив, що він та всі пасажири під час поїздки були в масках, тому вважає, що складення щодо нього протоколу є незаконним.

Дослідивши матеріали справи, суддя Василь Бораковський визнав Василя Павковича винним у порушенні карантину та оштрафував на 17 тис. грн. Постанова ще може бути оскаржена.