Розслідування ведеться одразу за двома статтями Кримінального кодексу

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Львові вилучили під час обшуків 79 тис. одиниць нелегальної продукції для електронних сигарет вартістю понад 12,6 млн. Про це у вівторок, 13 жовтня, повідомила пресслужба БЕБ.

Детективи викрили схему нелегального продажу та провели вісімобшуків. Без обов’язкових акцизних марок організатори схеми продавали продукцію для електронних сигарет – ароматизатори, POD-системи, картриджі, нікотин, гліцерин та інші супутні товари.

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Досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 204 – незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, та ч. 1 ст. 199 – незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут контрольних марок, марок акцизного податку ККУ.

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Служба безпеки України у Львівській області забезпечує оперативний супровід розслідування, а Львівська обласна прокуратура – процесуальне керівництво.