Ритейлера харчових добавок викрили на несплаті податків

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили підприємця, який торгує харчовими добавками, на ухиленні від сплати податку на прибуток у розмірі 5,2 млн грн. Під час розслідування кримінального провадження торговець повінстю відшкодував завдані державі збитки.

Як розповіли у БЕБ Львівщини, керівник товариства без належного документального підтвердження відобразив у податковому обліку операції з придбання послуг. Крім того, він безпідставно включив у податкову звітність витрати на амортизацію техніки, ремонт приміщень та оновлення обладнання, що не використовувалось у господарській діяльності.

«Таким чином підприємство завищило свої витрати майже на 29 млн грн, що призвело до ухилення від сплати 5,2 млн грн податку на прибуток», – йдеться в повідомленні БЕБ.

Основною діяльністю компанії є оптова торгівля харчовими добавками. Під час досудового розслідування керівник компанії повністю відшкодував завдані державі. Наразі прокурори скерували до суду клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності згідно з ч. 4 ст. 212 ККУ.