Бельгія з камбеком пройшла Сенегал, дубль Кейна врятував Англію: результати 1/16 фіналу ЧС-2026
На Мундіалі, який нині відбувається на полях США, Канади та Мексики, тривають матчі плейоф
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На чемпіонаті світу з футболу відбулись чергові поєдинки 1/16 фіналу. Справжню інтригу влаштувала Бельгія, яка до 86-й хвилини програвала з рахунком 0:2. Кейн дублем вивів Англію в наступний раунд змагань, а США у меншості дотисли Боснію і Герцеговину.
Чемпіонат світу-2026 з футболу, 1/16 фіналу
Англія – ДР Конго– 2:1
Голи: Кейн, 75, 86 – Сіпенга, 7Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Бельгія – Сенегал – 3:2
Голи: Лукаку, 86, Тілеманс, 89, 120+5 (п.) – Діарра, 25, Сарр, 51
США – Боснія і Герцеговина – 2:0
Голи: Балогун, 45, Тіллман, 82
Вилучення: Балогун, 64 ( США, червона картка)
Збірна Англії вибила ДР Конго з 1/16 фіналу ЧС-2026 з футболу. Африканці вийшли вперед вже на 7-й хвилині – хавбек «Альмерії» Браян Кіпенга отримав передачу у штрафному і закрутив у ближній кут воріт, оформивши дебютний гол за національну команду. Лише в середині другого тайму «Трьом левам» вдалось зірвняти: Гордон навісив, а Кейн головою вгатив сферу у сітку. Через 10 хвилин нападник «Баварії» оформив дубль потужним ударом під поперечину.
Ця перемога стала для збірної Англії історичною – вони вперше з часу фіналу чемпіонату світу 1966 року виграли матч Мундіалю, в якому першими пропустили. Своє місце в рейтингу найкращих бомбардирів Мундіалів оновив і Кейн – в його доробку тепер 13 голів, він обійшов легендарного Пеле і посідає шосту сходинку.
Бельгія влаштувала шалений камбек у матчі з Сенегалом. «Червоні дияволи» пропустили в середині першого тайму, а одразу по перерві «горіли» 0:2. Лукаку лише наприкінці зустрічі відродив інтригу, а за 3 хвилини Тілеманс перевів гру в овертайми.
Все йшло до серії пенальті, але в ендшпілі другого овертайму африканський захисник запечив автора другого гола у своєму штрафному і арбітр вказав на позначку. Півзахисник Астон Вілли з одинадцятиметрового оформив дубль і вивів бельгійців в 1/8 фіналу. Окрім того, Тілеманс став автором найпізнішого м'яча на чемпіонатах світу, перевершивши досягнення алжирця Абдельмумена Джабу, який у 2014 році забив на 120-й хвилині і 49-й секунді.
У ще одному поєдинку господарі змагань – збірна США – перемогли Боснію і Герцеговину. Головним героєм і антигероєм одночасно став Фоларін Балогун. Саме він на останній хвилині першого тайму вивів «янкі» вперед, а по перерві отримав червону картку (грубо зіграв у ногу Мухаремовічу).
Попри чисельну меншість американці наприкінці зустрічі зуміли закріпити свою перевагу розкішним удром зі штрафного. США вперше за 24 роки виграли матч плейоф ЧС.