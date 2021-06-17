Перша 25-поверхівка комплексу вже здана в експлуатацію, а другу невдовзі завершать

У житловому комплексі бізнес-класу Avalon Up відбулися тактико-спеціальні навчання з пожежної безпеки за участю пожежних загонів ДСНС. Рятувальники спільно зі співробітниками управлінської компанії Avalon Facility Service відпрацювали алгоритм дій при умовній пожежі в одному з 25-поверхових будинків ЖК, зокрема, евакуацію людей з найвищих поверхів.

У ЖК Avalon Up впроваджені передові протипожежні рішення – житлові будинки та підземні паркінги оснащені сучасною системою пожежогасіння та димовидалення, а при будівництві фасадів використовувалися виключно негорючі матеріали. Так, після спрацьовування димових датчиків вмикається автоматична звукова система оповіщення та система димовидалення.

Комплекс Avalon Up займає територію близько двох гектарів у Сихівському районі поруч з парком ім. Папи Римського Івана Павла ІІ. Загалом у ЖК плануються будинки поверховістю 19-25 поверхів. Перша 25-поверхівка вже здана в експлуатацію, а другу невдовзі завершать.

Будинки комплексу мають підземний паркінг, дизайнерське лобі з панорамною зоною відпочинку, стійкою для консьєржа та місцем для візочків, а також швидкісні ліфти. На кожному поверсі розташований балкон загального користування, а на останньому, 25-му, – оглядовий бінокль.

Територія ЖК має стати комфортним середовищем для проживання завдяки парковій зоні з алеями, освітленими дизайнерськими ліхтарями і обладнаними художньо виконаними лавками, а також кафе, офісним приміщенням, салонам краси, аптекам, стоматологічній клініці, продуктовим магазинам та підприємствам для ремонту одягу і взуття.

Для консультацій щодо придбання квартир телефонуйте у центр продажу: 0 800 500 055, або звертайтеся за адресами центру – на просп. Чорновола, 18 або просп. Червоної Калини, 60.

Інвестиційно-девелоперська компанія Avalon – забудовник на ринку нерухомості Львова. За 6 років роботи девелопер здійснив передачу права власності в таких житлових комплексах: Avalon Garden, Avalon Comfort, Avalon Lux, Avalon, Avalon Light, Avalon 2Day, Avalon Time , Avalon 37 та Avalon Up.