Події із запрошеними росіянами відбудеться 24-27 вересня в Європейському центрі Солідарності в Гданську

Українську громадську організацію Terrecon, яка працює у сфері національної безпеки, запросили на міжнародний фестиваль у Гданську, щоб провести воркшоп про розвідку з відкритих джерел (OSINT). Згодом керівництво ГО виявило, що у фестивалі бере участь низка російських спікерів та журналістів, повідомила у своїй колонці на «Українській правді» 21 вересня очільниця Terrecon та колишня керівниця організації Molfar Institute Дарʼя Вербицька.

Керівниця Terrecon розповіла, що її запросили провести майстер-клас про OSINT на міжнародному фестивалі Breakwater у Гданську. Захід організовує польський хаб розслідувальної журналістики Reporters Foundation/Fundacja Reporterska («Фонд репортерів»). Серед спонсорів фестивалю є Гданська міськрада та Гданський університет, Норвезьке посольство у Варшаві та «Балтійський культурний центр», фінансований самоврядуванням Поморського воєводства.

Програма триватиме у Гданську з 24 по 27 вересня. Переважна частина фестивалю відбудеться у Європейському центрі Солідарності.

Згодом зʼясувалося, що серед учасників Breakwater є багато російських журналістів, зокрема:

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головний редактор Novaya Gazeta Дмітрій Муратов та журналістка видання Анна Артем'єва, яка свідомо залишилася в Москві;

засновник «Новой вкладкі» та координатор мережі журналістів у Росії Міхаїл Даніловіч;

ексзаступник головного редактора «Ехо Москви» Максім Курніков;

журналісти російського медіа 7x7 та інші.

Дарʼя Вербицька наголосила, що співзасновниками Terrecon є українські військовослужбовці та різко розкритикувала позицію фестивалю про надання майданчиків і для українців, і росіян.

«Чи є прийнятним приїхати на міжнародний захід і навчати російських журналістів методикам OSINT, використовуючи досвід моїх колег – діючих військових? Звісно, ні. Я не бачу принципової різниці в тому, чи перебуває конкретний російський учасник у Москві, Ризі, Берліні чи Мадриді. Російська незалежна журналістика може мати власну цінність і власну боротьбу з режимом. Але Україна не зобов'язана надавати їй доступ до своєї експертизи, тим більше у сфері, безпосередньо пов'язаній із війною та національною безпекою», – наголосила Вербицька.

Керівниця організації заявила, що організатори не попередили Terrecon про участь росіян у заході та оголосила про бойкот події.

«Якщо українська організація у сфері національної безпеки, заснована діючими військовими, погодиться навчати росіян на міжнародному заході, то наступного разу іншому українцю буде ще складніше пояснити, чому він чи вона відмовляється ділити сцену з представниками країни-агресора», – повідомила Дарʼя Вербицька.

Керівниця ГО наголосила, що організації у сфері нацбезпеки мають відповідально ставитися до того, з ким вони діляться досвідом та закликала колег, які беруть участь у фестивалях та інших міжнародних заходах говорити про випадки, коли українських спеціалістів запрошують виступати на одних майданчиках з росіянами.