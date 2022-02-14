«Вампірський» Mercedes-Benz G-Class

Понад 40 років G-Class кидає виклик будь-якій короткочасній тенденції. Це справді сильніше часу і Mercedes-Benz підкреслює цю унікальну довговічність новою рекламною кампанією з міні-фільмом «Безсмертна любов». Рекламна кампанія отримала промовисту назву «Для тих, хто живе вічно: безсмертний G-клас».

8-хвилинне відео обігрує ідею про те, що автомобіль, який вражає витривалістю, заслуговує водіїв, які живуть вічно. «Безсмертне кохання» — це кінематографічна подорож у фантастичний всесвіт підсмертних істот — світ вампірів. Фільм дебютує сьогодні, у День святого Валентина. Паралельно з кампанією Mercedes-Benz відкрив нове ексклюзивне місце зустрічей і досвіду для зростаючої спільноти G-Class у всьому світі: G-Class Private Lounge. Усі ентузіасти «G» тепер можуть поділитися своєю пристрастю один з одним. У цифровому просторі вони можуть отримати уявлення про все, що стосується позашляховика, а також нової кампанії. Вони також знайдуть прямі контакти з експертами G-Class та запрошення на заходи.

Особливі Mercedes-Benz G-Clas із міні-фільму. Фото Mercedes-Benz

Агітаційний фільм «Безсмертне кохання» ілюструє конфлікт між двома світами, які не можуть бути більш різними. І він показує любов, яка долає цю прірву між ними. Цей мотив інсценований як сучасна інтерпретація історії Ромео і Джульєтти. Головну роль у міні-фільмі зіграла співачка Rimon.

Для перегляду радимо увімкнути субтитри з перекладом.