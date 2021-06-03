BIGSHOW Agency запрошує на літні концерти у Митрополичих садах

Компанія «BIGSHOW Agency» організовує низку концертів у Митрополичих садах в рамках проєкту «Україна 30».



«Україна 30» – це унікальна серія концертів до 30-річчя Незалежності України, які розкривають всю різномастість форм та жанрів музичної душі України (від етнічної музики до класики), повідомили у «BIGSHOW Agency».

Проєкт стартує 18 червня із концерту о 19:30 «Легенди Світового Джазу» – спеціальної програми від одних із найкращих джазменів України та східної Європи проєкту «ShockolaD».

На сцені творитимуть неперевершені лідери проєкту: один з найкращих барабанщиків України Ігор Гнидин; одна з найкращих піаністок Анастасія Літвінюк; блюзмен та грувовий басист Андрій Кохан; молодий та драйвовий саксофоніст з запальними імпровізаціями Андрій Дулиш. І, звичайно, оригінальні та яскраві вокалісти Юлія Швед і Павло Ільницький (якого називають «український Сінатра»).

Музиканти даруватимуть чудову атмосферу, наповнюючи енергією легендарних світових джазових та популярних хітів Френка Сінатри, Луї Армстронга, Майкла Джексона, Біла Візерса, Рея Чарльза та українських ретро шлягерів у власних аранжуваннях.

А вже 19 червня о 19:30 «Віртуози Львова» зіграють у Митрополичих садах концерт «Від Вівальді до Маккартні».

Музиканти проведуть Вас через чарівний світ музики, починаючи з легких творів творів Штрауса, Моцарта та Вівальді, до композицій, які стали сучасною класикою – творів Пола Маккартні та пісень з улюблених фільмів.

«Дозвольте собі на кілька годин поринути в інший світ, в якому поєдналися легендарні мелодії у виконанні кращого оркестру та атмосфера сакрального місця з вражаючим краєвидом на історичну частину Львова. І все це – під спів пташок та захід сонця з Святоюрської гори. Музика, легке вино і аромати літнього саду подарують Вам справді чарівний вечір, який захочеться згадувати ще довго», – зазначають у компанії «BIGSHOW Agency».

Усі заходи проходитимуть з дотриманням правил безпеки. Квитки можна придбати на сайті bigshow.ua.

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