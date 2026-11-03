Личинки хрущів живуть у ґрунті кілька років

Під час перекопування грядок або роботи з компостом можна натрапити на великих білих личинок, зігнутих дугою. Не варто відразу вважати кожну з них шкідником: так можуть виглядати личинки хруща, бронзівки та жука-носорога. Личинки хруща живляться корінням рослин і можуть пошкоджувати насадження, а бронзівки та жуки-носороги переважно переробляють відмерлу органіку. Тому важливо розрізняти їх, перш ніж вирішувати, що робити зі знахідкою. Про це пише сайт «Порадимо».

Чим шкодять личинки хруща

Личинки хрущів живуть у ґрунті кілька років. Спочатку вони живляться перегноєм і тонкими корінцями, а згодом переходять на живі корені рослин. Через це можуть страждати садові та городні культури, зокрема полуниця.

Личинки рухаються в ґрунті й здатні пошкоджувати коріння на значній ділянці. Якщо рослини починають в’янути без очевидної причини, варто перевірити ґрунт, але не поспішати знищувати всіх знайдених білих личинок.

Не кожна біла личинка – хрущ

Схожих на личинок хруща білих «товстунів» можна знайти в компості, старому гної та гнилій деревині. Серед них можуть бути личинки бронзівок або жука-носорога.

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Дорослі бронзівки іноді пошкоджують квіти, зокрема троянди й півонії. Однак їхні личинки зазвичай не гризуть живого коріння: вони живляться відмерлими рослинними рештками, гнилою деревиною та іншою органікою. Так само личинки жука-носорога допомагають переробляти органічні рештки.

Як відрізнити личинку бронзівки від хруща

Одна з підказок – спосіб пересування. Обережно покладіть личинку на рівну поверхню й дочекайтеся, поки вона почне рухатися.

Личинка бронзівки може перевернутися на спину й повзти, задерши короткі ніжки догори. Личинка хруща зазвичай залишається зігнутою, рухається на боці й не пересувається таким способом. У бронзівки ніжки коротші й менш помітні, а в хруща – довші та виразніші.

Це лише одна з ознак, тож за сумнівів краще не знищувати личинку автоматично, а звернути увагу й на місце, де її знайшли.

Де шукати личинок хруща, а де – бронзівки

Личинки хруща потребують живих коренів, тому їх частіше знаходять у ґрунті на грядках, у садових міжряддях або на ділянках із рідкою травою.

Натомість компост і органіка, що гниє, – звичне середовище для личинок бронзівок та жуків-носорогів. Якщо біла личинка трапилася саме в компостній купі, ймовірно, вона належить до тих, хто допомагає розкладати рослинні рештки. Проте місце знахідки саме по собі не дає цілковитої певності.