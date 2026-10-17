Найчастіше причина полягає в тому, як саме пральний засіб потрапив на тканину і чи встиг він повністю розчинитися

Білі плями та дивні розводи на чорному одязі після прання не обов’язково свідчать про несправність пральної машини. Найчастіше причина полягає в тому, як саме пральний засіб потрапив на тканину і чи встиг він повністю розчинитися. Pixel Inform розповідає, чому після прання на одязі залишаються білі плями.

Звідки беруться ці дивні плями?

Саме гелі та кондиціонери, які ви використовуєте для темних речей, часто і стають причиною цих плям. Якщо концентрований гель потрапляє безпосередньо на сухий одяг, він може залишити світлі сліди. Подібна проблема виникає, коли засіб не встигає розподілитися під час циклу прання.

У складі рідких гелів можуть бути поверхнево-активні речовини, компоненти для пом’якшення води та оптичні відбілювачі. Останні й можуть дати той білуватий відтінок. Оптичний відбілювач не прибирає бруд, а просто осідає на тканині тонким шаром і відбиває світло так, що річ здається білішою. На світлому одязі це чудово працює, але на чорному у результаті з’являється дивний слід.

Кондиціонер для білизни також здатен залишати білі плями. Він осідає та утворює на волокнах тонку плівку, і якщо та розподіляється нерівномірно, на одязі з’являються сірі плями, які особливо видно на бавовні та віскозі.

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Три основні причини білих плям на темному одязі

Забагато прального засобу. Якщо наливати гель на око, легко перевищити потрібну дозу. Сучасні концентрати в рази потужніші за старі порошки.

Гель потрапляє безпосередньо на речі. У машинах з фронтальним завантаженням лоток подає гель у певний момент циклу. Якщо ж ви налили його на речі зверху вручну, концентрат встигає «прикріпитися» до тканини до початку прання.

Барабан перевантажений. Коли одягу забагато, вода циркулює гірше і не може рівномірно промивати всі речі. Через це залишки гелю осідають на тих ділянках, де рух води найслабший.

Як прибрати білі розводи після прання?

Якщо на одязі вже з’явилися плями, не варто одразу повторювати прання з тією самою кількістю гелю. Спочатку спробуйте набрати в миску теплу воду, додати туди трохи звичайного столового оцту – приблизно 50–100 мілілітрів на 5 літрів води – та замочити річ на 20–30 хвилин.

Кисле середовище розчиняє мінеральні та мильні залишки, які не змиває звичайне полоскання.

А потім просто промийте одяг декілька разів під проточною водою без засобів. Так ви зможете прибрати те, що осіло в глибині волокон.