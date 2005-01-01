Майже 90 українських вояків вилетіли зі Львова у Конго для миротворчої місії ООН

88 українських вояків вилетіли зі Львова в Африку. Там разом з їхніми колегами з інших країн вони братимуть участь у миротворчій місії ООН зі стабілізації ситуації у Конго.

У цій ротації ‒ 88 вояків з різних бригад, з усіх міст України. На 18-ий окремий вертолітний загін чекають завдання в складі миротворчої місії ООН зі стабілізації у Конго. Аби потрапити у число миротворців, наші хлопці мали пройти жорсткий відбір, бо охочих було багато.

«Хлопці, які летять туди, вони всі є учасниками АТО, вони знають, що таке війна на власному досвіді, адже ми маємо розуміти, що ситуація у демократичній республіці Конго є напружена. Минулого року 13 військовослужбовців іншого контингенту загинули під час нападу однієї із банд. Тому кожен із нас усвідомлює, наскільки серйозними будуть завдання», ‒ розповідає офіцер прес-служби 18-го окремого вертолітного загону Володимир Фітьо.

Володимира Фітя проводжають донечки. Вони не менш мужні, ніж вояки, бо щоразу відпускають тата на довгі місяці й терпляче чекають.

«Хочемо побажати нашим військовим щастя, здоров'я. А ще їм варто побажати витримки, тому що дуже важко бути далеко від рідного дому, також хоробрості і мужності. Ми дуже будемо чекати на тата», ‒ кажуть Марія і Єва Фітьо.

Підполковник армійської авіації з Києва Андрій Капустинський уже вдруге стане миротворцем у Конго. Тому знає, що у наплічник варто брати лише найнеобхідніше.

«Я взяв фотографію сімейну однозначно, ну і такі речі, які любиш і нема в Африці, наприклад сало, ковбасу», ‒ зізнається Андрій Капустинський.

У Конго досі тривають сутички між окремими місцевими бандами. Наші вояки у миротворчій місії ООН беруть участь від 2012 року. Це уже восьма ротація. Одночасно там перебуває 250 наших миротворців. Табір ‒ у високогірних регіонах Конго, тому вояки мали вишколи у Карпатах. В Африці вертолітники мають різні завдання, передовсім патрулювання, транспортування, але також і бойові операції, тому їм дозволено відкривати вогонь.

«Завдання вертолітного загону ‒ перевозити особовий склад, вантажі. Бо місцевість дуже складна, доріг нема, залежно від погоди, автотранспорт може не добратися нікуди. Також є вертольоти у складі загону Мі-24, які можуть виконувати і вогневі завдання, завдання з патрулювання», ‒ коментує командир 18-го окремого вертолітного загону у Конго Григорій Ситник.

У Конго миротворці цієї ротації перебуватимуть щонайменше 6 місяців, їхні попередники залишалися там більше року.