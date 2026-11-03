У Пенсійному фонді закликають не зволікати з подачею заяви на субсидію на дрова

Мешканці будинків з пічним опаленням можуть отримати понад 9 тис. грн субсидії на придбання дров для опалення на опалювальний період 2026–2027 років. Які умови отримання та куди звертатися за субсидією на дрова, розповіли на сайті Пенсійного фонду України.

Хто може отримати субсидію на дрова

Субсидію на придбання дров можуть призначити українцям та іноземцям, які законно проживають в Україні, чий дохід не покриває витрати на придбання дров для опалення. Пріоритет надається:

внутрішньо переміщеним особам;

жителям прифронтових і звільнених територій; Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

багатодітним сім’ям;

одиноким пенсіонерам;

людям з інвалідністю.

Кому можуть відмовити в субсидії на дрова

Важливо, що йдеться про помешкання з виключно пічним опаленням. Ті, хто мають централізоване, газове чи електричне опалення, не можуть претендувати на цю субсидію.

На сайті порталу державних послуг «Дія» зазначено, що пільга (субсидія) на придбання твердого палива (дров) не надається, якщо:

заявник не перебуває на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

середньомісячний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, якщо пільги надаються залежно від доходу сім’ї.

Яка сума субсидії

Сума виплати на придбання дров розраховується з нормативу 2 тонни на домогосподарство. При граничній ціні 4 602,57 грн/т максимальна виплата становить до 9 205,14 грн.

Для прифронтових територій виплата може становити до 19,4 тис. грн за підтримки міжнародних організацій.

Які документи потрібні і як подати заяву на субсидію на дрова

Заяву на отримання допомоги для придбання дров можна подати онлайн через портал «Дія» або електронний кабінет Пенсійного фонду (з КЕП/BankID). Також заяву можна подати особисто у сервісних центрах ПФУ, ЦНАПах, органах місцевого самоврядування або поштою.

Пенсійний фонд розглядає заяву до 10 робочих днів. У разі схвалення, гроші виплачуються одноразово на банківський рахунок.

До заяви потрібно додати такі документи:

декларація про доходи й майновий стан;

паспорт та РНОКПП (ІПН);

банківські реквізити (IBAN);

документ, що підтверджує наявність пічного опалення.

Документом, що підтверджує наявність пічного опалення, є довідка, яку видають органи сільських, селищних та міських рад. Термін видачі довідки становить один день.

У пенсійному фонді закликають тих, хто потребують субсидії на дрова, не зволікати зі зверненням, адже під час опалювального сезону ціни на тверде паливо можуть зростати.

Нагадаємо, для помешкань, що мають електричне опалення, впродовж опалювального сезону діє пільговий тариф на електроенергію.