Йдеться про ділянку позаду суду, поруч з ЖК «Едельвейс»

Ужгородська міська рада 28 вересня оприлюднила проєкт детального плану території, обмеженої вулицями Загорською, Вишневою, Щедрою, Кущинського, Національної гвардії та Закарпатською. Тут планують звести п’ятиповерхівку з підземним паркінгом.

Йдеться про територію загальною площею 2,9 га у Компотному районі міста. Багатоквартирний будинок хочуть звести на ділянці позаду Закарпатського окружного адміністративного суду, поруч з ЖК «Едельвейс».

Площа ділянки під будівництво – 0,9 га. На ній розміщені садиба та господарська споруда. У разі ухвалення рішення про будівництво, вони підлягають демонтажу. За даними Реєстру речових прав на нерухоме майно, земля перебуває у приватній власності Ірини Макарової.

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На території ЖК облаштують дитячий майданчик, місце для відпочинку та стоянку для 10 автомобілів. Ще 22 автівки зможе вмістити підземний паркінг площею 390 м². Благоустрій території включатиме влаштування асфальтобетонного покриття. Пішохідну зону пропонують вимостити тротуарною плиткою, а вільну від забудови площу – озеленити.

Детальний план території цієї ділянки розробили на підставі рішення сесії Ужгородської міської ради від 8 лютого 2018 року. Перед затвердженням депутатами проєкт мають схвалити на громадських слуханнях.