Жінку затримали під час виконання нею ворожого завдання

На Донеччині затримали ворожу інформаторку, мешканку Олексіїво-Дружківки, яка збирала для російських окупантів дані про місця базування та переміщення Сил оборони на Бахмутському напрямку. Про це повідомила прес-служба Служби безпеки України.

Як розповіли у відомстві, жінка передусім намагалась встановити координати вогневих позицій, фортифікаційних споруд та системи протиповітряної оборони українських захисників.

Затримали її під час виконання нею ворожого завдання. У неї виявлено мобільний телефон, який жінка використовувала для передачі агресору закритих відомостей.

Жінка була активною користувачкою забороненої соцмережі «Одноклассники», в якій поширювала антиукраїнські дописи. Там на неї вийшов «зв’язковий» російської спецслужби, який у січні цього року запропонував долучитися до розвідувально-підривної діяльності проти України. Для збору розвідданих жінка виходила на місцевість та приховано спостерігала за підрозділами українських військ.

«Також вона «в темну» використовувала своїх сусідів та знайомих, в яких розпитувала інформацію про пересування колон військової техніки Сил оборони. Отримані відомості надсилала окупантам через месенджер у вигляді текстових повідомлень із зазначенням геолокацій українських об’єктів», – зазначили в СБУ.

Наразі слідчі повідомили їй про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, працівники СБУ затримали у Чернівцях російського шпигуна. Чоловіка арештували під час того, як він фотографував військові об'єкти в місті. Згодом правоохоронці з'ясували, що агентом спецслужб виявився місцевий житель, якого кілька місяців тому завербувало головне управління генерального штабу ЗС РФ.