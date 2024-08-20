Судячи з фото поліції, ДТП сталась на тротуарі біля залізничного переїзду

Ввечері у понеділок, 19 серпня, у селі неподалік Буська на Львівщині п’яний водій легковика з’їхав з дороги та збив 74-річну пенсіонерку. Потерпілу з травмами госпіталізували. Судячи з фото поліції, ДТП сталась на тротуарі біля залізничного переїзду.

Як вказано у повідомленні Нацполіції Львівщини, аварія сталася 19 серпня близько 19:20 у селі Красне Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Opel Astra, 67-річний житель району, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, після чого з’їхав з дороги і збив 74-річну місцеву мешканку. Судячи з фото поліції, ДТП сталась на тротуарі біля залізничного переїзду. Внаслідок ДТП пенсіонерка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до лікарні.

67-річний водій керував легковиком у стані алкогольного сп’яніння

Встановлено, що 67-річний водій керував легковиком у стані алкогольного сп’яніння. Він затриманий у порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.