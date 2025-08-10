Ввечері у суботу, 9 серпня, неподалік міста Буськ на Львівщині сталась смертельна ДТП. Водій легковика наїхав на чоловіка, який від отриманих травм загинув на місці аварії.

Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОВА, ДТП сталась 9 серпня близько 22:10 поблизу села Яблунівка, що у Золочівському районі біля міста Буськ. 39-річний водій авто Ford Focus наїхав на 56-річного жителя Буська, який сидів на дорозі.

Від отриманих травм 56-річний чоловік загинув на місці ДТП. Обставини аварії встановлюють правоохоронці.