Аварія трапилась 10 грудня на трасі Київ – Чернігів – Нові Яриловичі

Неподалік Чернігова маршрутний автобус в’їхав у конструкцію блокпоста. Внаслідок зіткнення постраждав водій і семеро пасажирів.

Як повідомили у поліції, аварія трапилась 10 грудня на трасі Київ – Чернігів – Нові Яриловичі. Водій автобуса, рухаючись з села Роїще в напрямку Чернігова, не впорався з керуванням і наїхав на блокпост.

У результаті ДТП всі семеро пасажирів маршрутки травмувалися. Їх госпіталізували до лікарні. Водій маршрутки також травмувався, однак від госпіталізації відмовився.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення ПДР, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження). За вчинене водієві загрожує до трьох років позбавлення волі із забороною керувати транспортом упродовж трьох років.