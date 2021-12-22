Жінка, яка загинула в аварії, сиділа на передньому кріслі

Між селами Семаківці та Котиківка біля Городенки внаслідок ДТП загинула 88-річна пасажирка Ford Scorpio. Через те, що 26-річний водій перевищив швидкість, автомобіль злетів з дороги та перекинувся. Літня жінка, яка сиділа на передньому пасажирському кріслі, загинула на місці, повідомили в управлінні цивільного захисту населення Івано-Франківської ОДА.

Аварія, внаслідок якої загинула 88-річна жінка, сталась о 13:20 вівторка, 21 грудня. «Водій, житель села Котиківка, керуючи автомобілем марки Ford Scorpio, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, внаслідок чого виїхав за межі проїжджої частини дороги, де відбулося перекидання автомобіля», – йдеться у повідомленні управління цивільного захисту.

Внаслідок ДТП пасажирка Ford Scorpio, жителька села Котиківка, яка сиділа на передньому сидінні, від отриманих травм померла на місці аварії. Водій не травмувався. Його перевірили на стан сп’яніння – тверезий.