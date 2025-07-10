У центрі можна буде розмістити 70 людей

Недобудований торговий комплекс у селі Старуня Івано-Франківського району хочуть реконструювати під Центр соціально-психологічної допомоги для розміщення переселенців, учасників бойових дій та сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах. Тендер з очікуваною вартістю 70,7 млн грн 9 липня оприлюднила Богородчанська селищна рада.

Йдеться про 4-поверхову будівлю торгового комплексу, готовністю 93%, на вул. Семеона Лукача, 1б у селі Старуня. Об’єкт викупила селищна рада.

За підрахунками DREAM, у центрі можна буде розмістити 70 людей.

«Проєкт дозволить вирішити проблему соціальної та психологічної реабілітації військових після повернення з зони бойових дій. Також об'єкт може бути використано для розміщення тимчасово переміщених осіб. У ньому враховано всі сучасні вимоги щодо безпеки, енергозбереження, доступності та інклюзивності», – зазначено на порталі Державної системи управління відновленням.

Майбутній підрядник має вимурувати та поштукатурити стіни, провести звукоізоляцію, викласти плитку, утеплити фасад, влаштувати систему кондиціонування, електричного опалення та вентиляції, прокласти трубопроводи та каналізацію, обладнати будівлю ліфтом і замеблювати. Роботи повинні завершити до 31 грудня 2026 року.

Аукціон зі стартовою ціною у 70,7 млн грн відбудеться 25 липня. Фінансування закупівлі здійснюватиметься в межах затверджених видатків селищної ради. У 2025 році на зведення Центру соціально-психологічної допомоги у Старуні можуть спрямувати 8 млн грн.