Вибух стався вночі 20 квітня неподалік села Мушні Рокитнівської громади

На Рівненщині, неподалік кордону із Білоруссю, внаслідок вибуху міни постраждали лісівник і місцевий житель. Чоловіки заїхали трактором на заміновану територію, коли гасили пожежу. Нині вони перебувають у лікарні. Про це повідомила 22 квітня пресслужба філії «Поліський лісовий офіс».

Інцидент стався вночі 20 квітня неподалік села Мушні Рокитнівської громади. Під час гасіння пожежі тракторист Клесівського надлісництва у темряві заїхав на заміновану територію. Унаслідок вибуху постраждав він і місцевий житель, який добровільно допомагав йому на місці події.

«Працівник надлісництва отримав травми середньої важкості, а місцевий житель зазнав тяжких травм. Обох постраждалих доставили до Рокитнівської центральної районної лікарні», – зазначили у лісовому офісі.

Як написав у Facebook 21 квітня голова Рокитнівської селищної ради Григорій Таргонський, у їхній громаді така масштабна пожежа сталася вдруге поспіль.

«Учора (20 квітня) ледь не згоріло село Мушні. Вогонь охопив величезну площу лісу, знищив ягідники, грибні місця – те, чим ми жили, дихали, що передавали дітям... До гасіння було залучено понад 10 одиниць техніки та близько сотні рятувальників і лісівників. Та найбільше болить інше: двоє людей постраждали через вибух на протитанковій міні», – зауважив Григорій Таргонський.

Як уточнила ZAXID.NET речниця поліції Рівненщини Катерина Пилипчук, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.