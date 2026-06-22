Затримані – військовий у СЗЧ та маркетолог

Правоохоронці оголосили підозру двом чоловікам, які погодились вчинити теракт у Києві в обмін на евакуацію до Росії. Зловмисників затримали у військовій формі біля кордону з Білоруссю. Про це 22 червня повідомили Служба безпеки України та Київська міська прокуратура.

Слідство встановило, що підозрювані – мобілізований, який самовільно залишив військову частину, та маркетолог – погодились влаштувати теракт біля корпуса одного з київських інститутів. Як винагороду їм пропонували можливість скористатися так званою програмою «Амністія» – виконавців теракту обіцяли пропустити на територію Росії без фільтрації. Також кожен з чоловіків мав перерахувати 1 тис. доларів на криптогаманець росіян начебто для безперешкодного проходження перевірки.

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Представники російських спецслужб наказали підозрюваним зробити вибухівку і закласти два вибухові пристрої під дизельний генератор на території біля одного з корпусів КПІ. Виконавці зібрали два вибухові пристрої, які були обладнані таймерами. Після цього, у червні 2026 року, вони прибули на місце злочину, де заклали вибухові пристрої, та ввімкнули таймери, щоб стався вибух. Окрім вибухівки, підозрювані також залишили телефон, який мав в режимі реального часу знімати те що відбувається. Після спрацювання пристрою, почалася пожежа, утім потужного вибуху не сталося.

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Після мінування будівлі 34-річний та 35-річний виконавці теракту сіли на пасажирський потяг у напрямку Чернігівщини. Звідти вони планували нелегально перетнути білоруський кордон через річку за допомогою надувного човна. Прикордонники затримали зловмисників у військовій формі у поїзді.

Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258 КК України (замах на вчинення терористичного акту, за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нині підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави.