Вартість об’єкта площею понад 7641 м² разом із ділянкою площею 8,1 га становить 1,3 млн доларів

У місті Белз на Львівщині виставили на продаж колишній завод пластмасових виробів «Темп». Вартість промислового об’єкта площею понад 7641 м² разом із ділянкою площею 8,1 га становить 1,3 млн доларів.

Як йдеться в оголошенні на інвестиційному порталі InVenture, виробничо-складський комплекс розташований у місті Белз, за 30 км від вантажного пункту пропуску «Рава-Руська» на кордоні з Польщею. Потенційному покупцеві пропонують придбати понад 20 об’єктів загальною площею 7641 м² за 1,3 млн доларів (близько 59,1 млн грн за актуальним курсом НБУ).

Йдеться про шість виробничих цехів, три склади, зокрема склад комплектації площею 395 м², склад готової продукції площею 395 м² та склад металів площею 274 м², двоповерховий адміністративний будинок площею 618 м², їдальню, гараж, котельню, кузню, зварювальну дільницю, пилораму, а також АЗС.

Фото зі сторінки InVenture

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Окрім цього, зазначається, що земельна ділянка загальною площею 8,13 га перебуває у приватній власності. На території є власна водойма та артезіанська свердловина. Ділянка забезпечена електропостачанням потужністю 125 кВт. Також тут розташовані два трансформатори на 600 та 800 кВА, що, за інформацією продавця, може збільшити потужність електроживлення приблизно до 1,2 МВт. Газопровід проходить поруч із територією. В оголошенні продавець зазначає, що для великогабаритного транспорту передбачений під’їзд, а виїзд на трасу в напрямку Шептицького розташований за 200 м від воріт. По периметру ділянку огороджує бетонний паркан.

Серед об’єктів, виставлених на продаж і включених до складу майнового комплексу, – окремий логістичний майданчик у селі Заболоття, що розташоване приблизно за 2 км від Белза. Це окрема ділянка площею 0,6 га з будівлею площею 1 045 м², яка межує із залізничною колією та пунктом залізничного вивантаження.

Зазначається, що склади комплексу перебувають у задовільному стані й готові до використання, тоді як адміністративні будівлі потребують капітального ремонту. Серед можливих напрямків використання виробничого комплексу – складська та логістична діяльність, аграрний сектор і обслуговування експортних перевезень до країн ЄС.

Що відомо про ТзОВ ЗПВ «Темп»

За даними аналітичної системи YouControl, товариство з обмеженою відповідальністю «Завод пластикових виробів “Темп”» зареєстрували у 2005 році в Шептицькому. Власником компанії та її кінцевим бенефіціаром є Володимир Жавко, якому належать ще десятки фірм. Керівником компанії є Анатолій Сухинюк.