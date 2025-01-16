Затриманим загрожує до 13,6 тис. грн штрафу за незаконний перетин кордону

Прикордонники відділу «Тячів» Мукачівського загону затримали на березі Тиси трьох чоловіків з Полтавської, Чернігівської та Львівської областей. Перед затриманням львів’янин намагався двічі переплисти Тису, однак злякався течії та крижаної води.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 16 січня, ухилянтів поблизу річки на українсько-румунському кордоні помітили за допомогою БпЛА Група реагування зупинила двох чоловіків – жителів Полтавської та Чернігівської областей перед інженерними загородженнями. Третій порушник кордону побіг у Тису.

«Здолавши кілька метрів, він розвернувся до берега. Потім знову зайшов у воду і знову повернувся. Жителя Львівщини затримали, а насправді – врятували прикордонники Мукачівського загону. Наряд дав можливість порушнику зігрітися і той розповів, що течія була дуже сильна, а вода холодна, тому він повернувся назад», – зазначили в ДПСУ.

Чоловіки зізналися, що заплатили переправнику по 8 тис. доларів кожен. На затриманих склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину кордону. Їм загрожує від 8,5 до 13,6 тис. грн штрафу або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб.