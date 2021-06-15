Біля курортного селища на Одещині в морі знайшли затонуле судно зі снарядами
З 7 червня водолази-сапери вилучили 49 артснарядів, 5700 одиниць підривників та понад 12 тис. інших вибухонебезпечних предметів
Біля курортного селища Лебедівка (Одеська область) в акваторії Чорного моря тривають роботи з вилучення вибухонебезпечних предметів. їх знайшли на затонулому морському судні часів Другої світової війни, повідомили у прес-центрі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Так, за період з 7 червня водолази-сапери ДСНС обстежили 18 тисяч квадратних метрів дна та вилучили:
- 49 артснарядів калібру 75 мм;
- 5700 одиниць підривників;
- 12350 одиниць інших вибухонебезпечних предметів.
Спеціальні роботи тривають щодня із застосуванням плавзасобу, водолазного спорядження та спеціальних технічних приладів. Рятувальники намагаються гарантувати безпеку громадян у місцях курортного відпочинку.
Нагадаємо, у місті Бердянськ Запорізької області піротехніки виявили та знешкодили 749 мін та снарядів часів Другої світової війни