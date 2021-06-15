На затонулому морському судні часів Другої світової війни знайшли понад 18 тис. вибухонебезпечних предметів

Біля курортного селища Лебедівка (Одеська область) в акваторії Чорного моря тривають роботи з вилучення вибухонебезпечних предметів. їх знайшли на затонулому морському судні часів Другої світової війни, повідомили у прес-центрі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, за період з 7 червня водолази-сапери ДСНС обстежили 18 тисяч квадратних метрів дна та вилучили:

49 артснарядів калібру 75 мм;

5700 одиниць підривників;

12350 одиниць інших вибухонебезпечних предметів.

Спеціальні роботи тривають щодня із застосуванням плавзасобу, водолазного спорядження та спеціальних технічних приладів. Рятувальники намагаються гарантувати безпеку громадян у місцях курортного відпочинку.

Нагадаємо, у місті Бердянськ Запорізької області піротехніки виявили та знешкодили 749 мін та снарядів часів Другої світової війни