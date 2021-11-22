35-річного порушника все ж зупинили у селі Стоянці

Львівські поліцейські затримали 35-річного водія, який порушив правила дорожнього руху, розбив два службові автомобілі та травмував патрульних. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як повідомили у поліції. інцидент трапився у понеділок, 22 листопада, близько 2:15, на трасі між Городком та Бартатовом. Екіпаж патрульних помітив автомобіль Renault Duster, водій якого порушив правила дорожнього руху.

Поліцейські кілька разів сигналізували водієві зупинитися, однак 35-річний мешканець Яворівського району, який був за кермом Renault Duster, вимогу поліцейських проігнорував. Натомість він збільшив швидкість і почав утікати. У результаті водій пошкодив два службові автомобілі, в яких

були поліцейські. Внаслідок цього травмувалися четверо правоохоронців.

Невдовзі патрульні все таки зупинили водія-порушника на околиці села Стоянці. Водій відмовився пройти освідчення на стан алкогольного сп’яніння.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) ККУ. Якщо провину водія доведуть, йому загрожує позбавлення волі до 5 років.