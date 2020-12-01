Комунальник не помітив чоловіка, що лежав на дорозі

Сьогодні вдосвіта 1 грудня у прикордонному селі Гута Обединська Жовківського району, що розташоване неподалік від Рави-Руської, під колесами вантажівки загинув чоловік. ДТП трапилася близько четвертої години ранку.

«Водій автомобіля МАЗ, 32-річний мешканець району, який прибирав сніг, скоїв наїзд на місцевого жителя віком 30 років, що лежав на проїзній частині. Від отриманих травм чоловік помер на місці події», — розповіли у поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху).