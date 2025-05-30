Висотки з'являться за пів кілометра від центру міста

На вул. Угорській в Івано-Франківську планують збудувати три багатоповерхівки на 99 квартир з підземними паркінгами. Дорогу поруч заасфальтують, а тротуар викладуть плиткою.

Йдеться про територію, площею 0,3 га, поруч з Центральним ринком та парком, за пів кілометра від центру міста.

Проєктом детального плану, оприлюдненому Івано-Франківською міськрадою 28 травня, тут передбачене будівництво трьох десятиповерхівок, висотою до 35 м, на 54, 27 та 18 квартир з вбудованими приміщеннями громадського призначення. Також на території зведуть підземні паркінги на пів сотні автомобілів та майданчиком для часткового сортування сміття.

Будуватимуть новий ЖК на 16-ти земельних ділянках, які належать місту, а також Наталії Яцишин, Анні Кожушній, Галині Дутці та Олегу Пукалову. Наразі на них розташовані 5 приватних будинків та низка некапітальних споруд, які знесуть під час будівництва.

Схема розташування територї під забудову на вул. Угорській в Івано-Франківську

«Територія проектування обмежена вул. Угорською, вул. Панаса Мирного, а також вул. Заклинських. Район повністю забезпечений усіма закладами громадської та соціальної сфери. Неподалік розміщені дошкільні та шкільні навчальні заклади – ліцеї № 1, 13 та 4 дитячі садки», – йдеться у мустобудівній документації.

Громадські слухання проєкту ДПТ відбудуться 13 червня. Після цього його мають розглянути на засіданні архітектурно-містобудівельної ради та затвердити на сесії.