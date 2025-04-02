Аварія сталася близько 4:00 у селі Глибоке Ужгородського району

Вранці 2 квітня сталася аварія у селі Глибоке Ужгородського району. Водій BMW не впорався з керуванням та зіткнувся з відбійником. Від отриманих травм 18-річний закарпатець загинув на місці.

Як розповіли у поліції Закарпатської області, повідомлення про ДТП поблизу Ужгорода надійшло близько 4:00. За кермом автомобіля був мешканець села Великі Лучки Мукачівського району.

«Водій BMW, рухаючись в напрямку міста Мукачево, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з відбійником. Від отриманих травм 18-річний закарпатець помер на місці події», – зазначили правоохоронці.

Слідчі Ужгородського районного управління поліції відкрили справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого) та з’ясовують усі обставини аварії.