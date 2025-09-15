Затриманими виявилися жителі Київської, Черкаської, Рівненської та Закарпатської областей

Прикордонники Чопського загону затримали п’ятьох мешканців різних областей України, які намагалися незаконно потрапити до Словаччини. За успішний перетин кордону вони мали заплатити переправникам 50 тис. доларів.

Як розповіли у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 15 вересня, ухилянтів затримали на околиці села Раково Ужгородського району. Затриманими виявилися жителі Київської, Черкаської, Рівненської та Закарпатської областей. На відео вони зізналися, що за незаконний перетин кордону мали заплатити переправникам від 8 до 12 тис. доларів.

«Організатори схеми розселили клієнтів по готелях, де ті чекали на переправлення по декілька днів. Потім їх забрали з визначених місць і посадили в автомобіль 59-річного закарпатця. Той мав довезти їх до місця перетину кордону, але на пів шляху групу зупинив прикордонний наряд відділу «Новоселиця», – зазначили в ДПСУ.

Ухилянтів доставили у прикордонний підрозділ і склали на них адмінпротоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Закарпатця, причетного до їх переправлення, арештували з можливістю внести 484,4 тис. грн застави. За незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 ККУ) йому загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.