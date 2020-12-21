Автівка злетіла з мосту, неповнолітню пасажирку викинуло, непритомний водій та інший пасажир почали тонути в машині

У с. В’язова Жовківського району внаслідок нічної ДТП автомобіль зірвався з моста у річку. У ньому перебували двоє людей, третю пасажирку викинуло з авто. Тонучих непритомних людей з авто врятували поліцейські, які проїжджали неподалік.

«Сьогодні, 21 грудня, близько опівночі, автомобіль Volkswagen Caddy, який рухався з великою швидкістю та «петляв» по дорозі, а потім злетів з моста у річку. Одну пасажирку викинуло з автомобіля, а у салоні легковика, який почав занурюватися під воду, залишилися водій та ще один пасажир», – повідомили у поліції.

Свідками ДТП стали поліцейські ГШР Жовківського відділення поліції сержанти Андрій Босий та Андрій Марушко. Патрульні стрибнули у воду та почали рятувати людей з тонучої машини. Водій був непритомний, поліцейський розбив вікно і витягнув його, а також допоміг вибратися пасажиру. Потерпілим надали першу домедичну допомогу і викликали швидку.

фото поліції

19-річного водія та 16-річну пасажирку, яку викинуло з машини, шпиталізували. 28-річний пасажир від меддопомоги відмовився.

У поліції додали, що водій не впорався з керуванням і був у стані алкогольного сп’яніння.