Ревінь – чудовий інгредієнт для домашньої випічки: його кислинка додає випічці свіжості та яскравого смаку. Цей пиріг нагадує класичний яблучний, але з характерною ревеневою ноткою, і дає простір для експериментів із тістом. Обирайте рожеві, тверді стебла: вони найсоковитіші та найсмачніші. А перед подачею просто притрусіть пиріг цукровою пудрою – і маєте ідеальний баланс кислого й солодкого.

Інгредієнти:

ревінь – 400 г;

яйця – 2 шт;

цукор – 200 г;

ванільний цукор – 1 ч. л.;

кефір – 250 мл;

вершкове масло – 50 г + 20 г для змащування форми;

борошно – 250 г;

розпушувач – 1 ч. л.;

дрібка солі;

кориця – 1 ч. л.;

цукрова пудра для подачі.

Спосіб приготування:

Перед початком приготування дістаньте вершкове масло з холодильника, щоб воно розм'якло, і розігрійте духовку до 180°C. У великій мисці збийте яйця з цукром до легкості і світлого кольору. Додайте дрібку солі і добре перемішайте, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

До яєчної маси додайте м’яке масло, змішайте до однорідності. Потім вилийте кефір та поступово додайте просіяне борошно з розпушувачем. Ретельно перемішайте тісто.

Ревінь наріжте на невеликі кубики та акуратно введіть в тісто, рівномірно розподіливши його по масі.

Змастіть форму для випікання вершковим маслом, вилийте тісто і посипте поверхню корицею.

Випікайте пиріг близько 45 хвилин. Коли він буде готовий, дайте йому трохи охолонути і посипте цукровою пудрою перед подачею.