Бісквітний пиріг з ревенем. Рецепт дня0
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Ревінь – чудовий інгредієнт для домашньої випічки: його кислинка додає випічці свіжості та яскравого смаку. Цей пиріг нагадує класичний яблучний, але з характерною ревеневою ноткою, і дає простір для експериментів із тістом. Обирайте рожеві, тверді стебла: вони найсоковитіші та найсмачніші. А перед подачею просто притрусіть пиріг цукровою пудрою – і маєте ідеальний баланс кислого й солодкого.
Інгредієнти:
- ревінь – 400 г;
- яйця – 2 шт;
- цукор – 200 г;
- ванільний цукор – 1 ч. л.;
- кефір – 250 мл;
- вершкове масло – 50 г + 20 г для змащування форми;
- борошно – 250 г;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- дрібка солі;
- кориця – 1 ч. л.;
- цукрова пудра для подачі.
Спосіб приготування:
Перед початком приготування дістаньте вершкове масло з холодильника, щоб воно розм'якло, і розігрійте духовку до 180°C. У великій мисці збийте яйця з цукром до легкості і світлого кольору. Додайте дрібку солі і добре перемішайте, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.
До яєчної маси додайте м’яке масло, змішайте до однорідності. Потім вилийте кефір та поступово додайте просіяне борошно з розпушувачем. Ретельно перемішайте тісто.
Ревінь наріжте на невеликі кубики та акуратно введіть в тісто, рівномірно розподіливши його по масі.
Змастіть форму для випікання вершковим маслом, вилийте тісто і посипте поверхню корицею.
Випікайте пиріг близько 45 хвилин. Коли він буде готовий, дайте йому трохи охолонути і посипте цукровою пудрою перед подачею.