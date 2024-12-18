У повторній дуелі Усика і Ф'юрі тестуватимуть цікаве нововведення

Реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі вперше в історії боксу відбудеться за участі штучного інтелекту (ШІ), повідомив голова генуправління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх у соцмережі Х (колишній «Твіттер»). Штучний інтелект стане одним із суддів, який «буде вільним від упереджень та людських помилок». Попри це він ніяк не впливатиме на офіційні результати поєдинку, адже працюватимуть і звичайні судді.

Нагадаємо, що реванш між Ф’юрі та Усиком відбудеться у ніч на 22 грудня в Ер-Ріяді. На кону цього бою не буде звання «абсолюта», адже українець відмовився від титулу IBF, подарувавши його Даніелю Дюбуа. Поєдинок з «Циганським королем» відбудеться за пояси WBC, WBA та WBO.

В андеркарті бою Усик – Фʼюрі битимуться одразу три українці: Сергій Богачук протистоятиме британцю Ішмаелю Девісу, Даніель Лапін вийде на ринг проти француза Ділана Коліна, а Андрій Новицький – проти мексиканця Едгара Раміреса.

Нагадаємо, що у ніч на 19 травня Усик переміг Ф’юрі роздільним рішенням суддів та завдав «Циганському королю» дебютної поразки в кар'єрі. Наш земляк став першим у XXI столітті абсолютним чемпіоном світу в королівському дивізіоні. До слова, загальний гонорар у реванші становитиме 190 мільйонів доларів. Наш земляк нібито заробить в другому поєдинку 114 мільйонів, а британець – 76 млн. Тобто цього разу розподіл коштів буде на користь Олександра, на відміну від першого бою.