У Камʼянці-Подільському близько 100 людей розпочали сутичку з працівниками ТЦК і поліції

Ввечері у четвер, 29 травня, у Камʼянці-Подільському сталася масова сутичка між місцевими жителями, представниками ТЦК та поліцією. Близько 100 людей заблокували автомобіль ТЦК і порізали його шини. Інцидент стався у дворі житлового будинку.

У соціальних мережах з’явилися відео, на яких видно, як натовп оточує сірий позашляховик, а правоохоронці намагаються втримати ситуацію під контролем. Автори стверджують, що представники ТЦК побили хлопця, притиснули автівкою жінку та наїхали на іншу, літнього віку.

У Хмельницькому обласному ТЦК та СП підтвердили, що на записах зафіксований автомобіль мобільної групи оповіщення, але подробиць не надали.

«Близько 100 людей заблокували службовий автомобіль групи мобільного оповіщення одного з ТЦК та СП. За наявною інформацією, транспортний засіб було пошкоджено (порізано шини), а дії громадян мали ознаки організованого спротиву виконанню службових обов’язків представниками ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

На інцидент також відреагувало Оперативне командування «Захід». У відомстві зауважили, що від початку 2025 року зафіксували 12 подібних випадків, частина з яких супроводжувалася агресією, нанесенням тілесних ушкоджень військовослужбовцям та пошкодженням майна й додали, що за такі дії передбачене покарання: