Внаслідок спецоперації в акваторії озера Панське черговий буксир російських загарбників знищений

У ніч на 6 червня в акваторії Чорного моря в окупованому Криму бійці Головного управління розвідки Міноборони України знищили російське судно. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Ще знищене сьогодні вночі одне вороже судно в чорноморській акваторії. Деталі будуть трошки згодом. Робота спецпідрозділів ГУР МО, морський удар, все влучно. І ще мінус один ворожий корабель...Власне це ще одна «морська нерухомість» на дні українського Чорного моря, на Кримському узбережжі», – розповів він та пообіцяв повідомити деталі та «яскраве відео» з місця події.

Своєю чергою, прес-служба міноборони України опублікувала відео знищення російського буксира в окупованому Криму.

«6 червня 2024 року спецпідрозділ 9 департаменту ГУР МО України біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проєкту 498 «Сатурн» або «Протей», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників знищено. Руйнівне вогневе ураження було нанесене після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, що останнім часом Сили оборони України все частіше атакують об’єкти на території окупованого Криму. Зокрема, 30 травня в тимчасово окупованій Керчі, біля Кримського мосту, лунали вибухи. У розвідці повідомили, що уразили чотири російські катери КС-701 «Тунець». Тоді два ворожі кораблі було уражено українськими захисниками.