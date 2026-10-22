Бійці провели операцію «Велес» на Куп’янському напрямку Харківської області

Військові 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» провели операцію «Велес» на Куп’янському напрямку Харківської області. Бійці подолали під землею 15 км газовими магістральними трубами, щоб зайти в тил російських військ. Про це у четвер, 22 жовтня, повідомили в соціальних мережах корпусу.

Командир «Хартії», бригадний генерал Ігор Оболєнський розповів, що після зупинки просування російських військ на Харківському напрямку українські захисники вирішили використати підземні газопроводи для наступу. За його словами, військові вивчали переміщення росіян під землею та знали про наявність магістрального газопроводу на Харківщині, яким противник міг скористатися для проникнення в тил Сил оборони.

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«Росіяни мали намір використати газові шляхопроводи для проникнення в тил наших військ. Тоді ми самі пішли під землю», – зазначив Оболєнський.

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Підземне просування українські військові поєднали з діями на поверхні, зокрема ударами безпілотників.

«Для проведення “Велеса” підготували бійців до роботи в замкненому просторі, облаштували підземний маршрут і застосували власні технологічні рішення для зв’язку, навігації та життєзабезпечення. Дії під землею й на поверхні скоординували з ударами безпілотників, зокрема через спільний координаційний центр із бригадою “Ахіллес”». – розповіли у дописі.

За даними «Хартії», унаслідок операції понад 30 російських військових потрапили в полон, а загальні втрати армії РФ перевищили 100 бійців.

Нагадаємо, бійці Департаменту активних дій ГУР під час семитижневої операції на Сумщині зачистили від російських військових понад 600 га лісу. За даними розвідки, 40 спецпризначенців уразили понад 1100 ворожих цілей, взяли в полон 29 російських військових, ще 108 – ліквідували.