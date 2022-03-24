Ніяких документів на золото і готівку в чоловіків із собою не було

Закарпатські митники затримали 52-річного чоловіка із 28-річним сином, які намагалися незаконно перетнути українсько-румунський кордон із готівкою і золотими злитками на суму понад 5,7 млн грн. Відомо, що родина, втікаючи від війни, приїхала із Харкова у Солотвино, мама з донькою легально перетнули кордон у пункті пропуску, а тато із сином намагалися незаконно потрапити до Румунії.

Як повідомила прес-служба Закарпатської митниці, чоловіків затримали ввечері четверга, 24 березня, у селищі Великий Бичків Рахівського району. Харків'яни спробували пробратися закордон поза пунктами пропуску та мали при собі значну суму готівки та золото. Чоловіки віком 52 та 28 років перевозили 92,4 тис. грн, 96,9 тис. євро, 71,2 тис. доларів США та 3 золоті злитки вагою 300 г, вартістю понад 438 тис.грн. Загальна сума цінностей становила понад 5,7 млн грн.

52-річний мешканець Харкова пояснив митникам, що він із сім’єю, втікаючи від обстрілів із Харкова, приїхали до Солотвина, де дружина і дочка перетнули кордон з Румунією. Чоловік із 28-річним сином залишились на Україні та шукали житло.

«Поблизу селища Великий Бичків чоловіки наблизилися до берега річки Тиси, де проходить державний кордон України та були затримані. На виявлену валюту та золоті цінності будь-яких підтверджуючих документів у них не було», – зазначається у повідомленні прес-служби митниці.

Усі кошти та золоті злитки закарпатські митники вилучили. Чоловіків підозрюють у порушенні ч. 1 ст. 482 Митного кодексу України. Справу скерують до суду.