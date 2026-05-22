Бізнес-партнер Тімура Міндіча придбав 24 земельні ділянки у Буковелі

Бізнес-партнер Тимура Міндіча та колишній менеджер оборонної компанії Fire Point Ігор Хмельов за час повномасштабного вторгнення придбав у Буковелі 24 земельні ділянки. Загальна вартість землі може сягати 4,5 млн доларів. Про це у четвер, 21 травня, повідомили журналісти Bihus.info.

Журналісти Bihus.info з’ясували, що Ігор Хмельов фігурував у реєстрах близько 40 компаній, більшість із яких асоціюють із групою «Приват», де він працював менеджером у бізнесах, пов’язаних із родиною Ігоря Палиці, а також у компаніях, які пов’язують із Тимуром Міндічем.

Бізнес-партнер Тімура Міндіча Ігор Хмельов

Ігор Хмельов також фігурує на записах, зроблених детективами НАБУ під час операції з викриття корупційної схеми в «Енергоатомі», що отримала назву «Мідас». Зокрема, Олександр Цукерман (Шугермен) та Ігор Фурсенко (Рьошик) обговорювали причетність Хмельова до компанії Fire Point, з якою також пов’язують Тимура Міндіча. Пізніше співвласник Fire Point Денис Штілерман підтвердив співпрацю з Хмельовим.

Розмова Олександра Цукермана та Ігоря Фурсенка

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Ігор Хмельов почав активно скуповувати землю в селі Яблуниця на Івано-Франківщині, поблизу курорту Буковель. Загалом до 2025 року він придбав 24 земельні ділянки площею близько 9 га. Спочатку Хмельов купував землю самостійно, а згодом – через власну компанію «Евентус Менеджмент». На придбаних ділянках уже розташовані готель, ресторан та глемпінг.

«Лише земля, за актуальними цінами, могла б коштувати близько 4,5 млн доларів. Походження цих коштів, зважаючи на фігурування учасників у матеріалах “Мідаса”, викликає чимало запитань. Оцінити працюючий на ній бізнес і вартість зведеного комплексу складно, адже подібних об’єктів у відкритому продажі знайти не вдалося», – зауважують журналісти Bihus.info.

Bihus.info також зазначають, що Ігор Хмельов виїхав з України 10 листопада 2025 року — за кілька годин до виїзду Тимура Міндіча. Після цього він вийшов майже з усіх компаній, з якими був пов’язаний, а у грудні 2025 року вийшов зі складу власників «Евентус Менеджмент». Новим власником компанії стала «Злагода пропертіз», однак попри зміну власника директоркою «Евентус» залишилась Ганна Диріна, з якою Хмельов давно співпрацює.

Відповідь Ганни Диріної журналістці Bihus.info

У коментарі для Bihus.info Ганна Диріна повідомила, що домовилася з новим власником про продовження співпраці. Зв’язатися з самим власником журналістам не вдалося. Ігор Хмельов також не відповів на дзвінки Bihus.info.

Нагадаємо, 10 листопада 2025 року НАБУ повідомило про викриття корупційної схеми в «Енергоатомі». У справі фігурують українські чиновники та топпосадовці, які, за даними бюро, організували корупційну схему з отримання відкатів на підрядах, зокрема, на будівництві захисних споруд для об’єктів енергетики. Один з головних підозрюваних – співвласник студії «Квартал 95» Тімур Міндіч. Також у справі фігурують ексміністри Світлана Гринчук та Герман Галущенко.

11 травня НАБУ та САП оголосили колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку підозру у легалізації 460 млн грн на будівництві у котеджному містечку «Династія» на Київщині. Йдеться про гроші, які у тому числі були отримані від корупційних схем в «Енергоатомі». 14 травня ВАКС обрав для Андрія Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 140 млн грн. 18 травня за ексголову ОП внесли всю суму, й він вийшов з-під варти.